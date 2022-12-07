Ще попередні не закінчились. Путін каже, що не планує нової мобілізації росіян

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. До того ж 150 тисяч мобілізованих росіян досі знаходяться у резерві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Путіна.
"У нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу - і потреби для держави та Міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає", - сказав Путін.
За його словами, із 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають у "зоні СВО", з них лише 77 тисяч - у бойових підрозділах, решта у військах тероборони.
"Крім того, 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах Міноборони, це резерв", - додав президент РФ.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому. Про це свідчать плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ.
Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.
Як відомо, наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації" , яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.
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