Ще попередні не закінчились. Путін каже, що не планує нової мобілізації росіян

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. До того ж 150 тисяч мобілізованих росіян досі знаходяться у резерві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Путіна.

"У нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу - і потреби для держави та Міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає", - сказав Путін.

За його словами, із 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають у "зоні СВО", з них лише 77 тисяч - у бойових підрозділах, решта у військах тероборони.

"Крім того, 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах Міноборони, це резерв", - додав президент РФ.