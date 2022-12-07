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Еще предыдущие не закончились. Путин говорит, что не планирует новую мобилизацию россиян

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Россия, Среда 07 декабря 2022 16:58
Еще предыдущие не закончились. Путин говорит, что не планирует новую мобилизацию россиян Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина.

"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла - и необходимости для государства и Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет", - сказал Путин.

По его словам, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в "зоне СВО", из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках терробороны.

"Кроме того, 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны, это резерв", - добавил президент РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кремль планирует провести новую волну мобилизации в январе-феврале. Об этом свидетельствуют планы об усовершенствовании системы учета военнообязанных в РФ.

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она состоится в начале 2023 года.

Как известно, в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

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