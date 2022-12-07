Еще предыдущие не закончились. Путин говорит, что не планирует новую мобилизацию россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина.
"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла - и необходимости для государства и Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет", - сказал Путин.
По его словам, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в "зоне СВО", из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках терробороны.
"Кроме того, 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны, это резерв", - добавил президент РФ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кремль планирует провести новую волну мобилизации в январе-феврале. Об этом свидетельствуют планы об усовершенствовании системы учета военнообязанных в РФ.
По данным Генштаба ВСУ, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она состоится в начале 2023 года.
Как известно, в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.
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