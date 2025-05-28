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Ще понад тисяча окупантів і 18 артсистем: у Генштабі оновили дані про втрати РФ

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1050 російських загарбників. Крім того, українські захисники також знищили, зокрема, 4 танки та 18 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 983 890 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 864 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 644 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 28 355 (+18) од.;
  • РСЗВ - 1 397 од.;
  • засоби ППО - 1 171 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 918 (+65) од.;
  • крилатих ракет - 3 265 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 959 (+52) од.;
  • спеціальної техніки - 3 902 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 травня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 166 боїв.

Як поінформували у військовому відомстві, ворожі штурми і атаки були дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках). Між тим в Силах оборони також уточнили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту.

Також додамо, 27 травня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що ворог накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській областях, і веде бої у прикордонній зоні України, однак ЗСУ були готові до цього.

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