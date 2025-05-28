Ще понад тисяча окупантів і 18 артсистем: у Генштабі оновили дані про втрати РФ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 травня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 166 боїв.

Як поінформували у військовому відомстві, ворожі штурми і атаки були дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках). Між тим в Силах оборони також уточнили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту.

Також додамо, 27 травня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що ворог накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській областях, і веде бої у прикордонній зоні України, однак ЗСУ були готові до цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.