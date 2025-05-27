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Бої точаться на 9 з 12 напрямків: У Генштабі розповіли про оперативну обстановку

Вівторок 27 травня 2025 23:30
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Бої точаться на 9 з 12 напрямків: У Генштабі розповіли про оперативну обстановку Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

З початку доби 27 травня і станом на вечір на фронті вже відбулося 166 бойових зіткнень. Ворожі штурми і атаки тривають на дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 27 травня.

Російські обстріли

Російські загарбники з початку доби завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 1 ракетний улар та 60 авіаційних ударів (застосували 2 ракети та 94 керованих авіаційних бомби).

Такою було зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, противник здійснив 3237 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронті

  • Харківський напрямок - українські захисники відбили 7 атак з боку російських окупантів в районах н.п. Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, 2 боєзіткнення досі тривають.
  • Куп'янський напрямок - ворог 2 рази намагався йти вперед на позиції ЗСУ поблизу Загризового. Сили оборони України зупинили всі російські атаки.
  • Лиманський напрямок - тут ворог здійснив 24 атаки, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Українські захисники відбили 18 атак противника, триває 6 боїв.
  • Краматорський напрямок - загарбники 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного. Досі тривають 2 бої.
  • Торецький напрямок - російські окупанти 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в 3 локаціях досі точаться бої.
  • Покровський напрямок - тут противник продовжує активно атакувати, впродовж дня окупанти здійснив 53 штурмових та наступальних дії.

Спостерігається висока активність ворога в районах н.п. Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Досі триває 1 бій. Росіяни завдали ударів КАБом по н.п. Степанівка, йдеться у звіті.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА", - розповіли в Генштабі.

  • Новопавлівський напрямок - українські захисники зупинили 16 атак у районах н.п. Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще 4 бої тривають. Окупанти завдали авіаудару в районі Новодарівки.
  • Гуляйпільський напрямок - тут російські загарбники завдали ударів некерованими ракетами по Гуляйполю.
  • Оріхівський напрямок - тут було зафіксовано 9 боїв, ворог намагався просунутися в районах н.п. Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки. У Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ дали гідну відсіч загарбникам. Противник завдавав авіаударів по районах Кам’янського та Степногірська.
  • На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили, - передали у військовому командуванні.
  • Курський напрямок - відбулося 29 боїв, з яких 6 - досі тривають. Протягом доби противник здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема 13 із РСЗВ, а також завдав 7 авіаударів (скинув 14 керованих бомб).

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що ворог накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській області, і веде бої у прикордонній зоні України, однак ЗСУ були готові до цього.

Як розповів вчора начальник Сумської ОВА Олег Григоров, російські окупанти захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. При цьому чиновник додав, що ЗСУ тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.

Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог, - читайте та дивіться карти в окремому матеріалі РБК-Україна.

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