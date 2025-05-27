Бої точаться на 9 з 12 напрямків: У Генштабі розповіли про оперативну обстановку

З початку доби 27 травня і станом на вечір на фронті вже відбулося 166 бойових зіткнень. Ворожі штурми і атаки тривають на дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 27 травня.

Російські обстріли

Російські загарбники з початку доби завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 1 ракетний улар та 60 авіаційних ударів (застосували 2 ракети та 94 керованих авіаційних бомби).

Такою було зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, противник здійснив 3237 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - українські захисники відбили 7 атак з боку російських окупантів в районах н.п. Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, 2 боєзіткнення досі тривають.

- українські захисники відбили 7 атак з боку російських окупантів в районах н.п. Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, 2 боєзіткнення досі тривають. Куп'янський напрямок - ворог 2 рази намагався йти вперед на позиції ЗСУ поблизу Загризового. Сили оборони України зупинили всі російські атаки.

- ворог 2 рази намагався йти вперед на позиції ЗСУ поблизу Загризового. Сили оборони України зупинили всі російські атаки. Лиманський напрямок - тут ворог здійснив 24 атаки, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Українські захисники відбили 18 атак противника, триває 6 боїв.

- тут ворог здійснив 24 атаки, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Українські захисники відбили 18 атак противника, триває 6 боїв. Краматорський напрямок - загарбники 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного. Досі тривають 2 бої.

- загарбники 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного. Досі тривають 2 бої. Торецький напрямок - російські окупанти 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в 3 локаціях досі точаться бої.

- російські окупанти 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в 3 локаціях досі точаться бої. Покровський напрямок - тут противник продовжує активно атакувати, впродовж дня окупанти здійснив 53 штурмових та наступальних дії.

Спостерігається висока активність ворога в районах н.п. Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Досі триває 1 бій. Росіяни завдали ударів КАБом по н.п. Степанівка, йдеться у звіті.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА", - розповіли в Генштабі.