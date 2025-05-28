Еще более тысячи оккупантов и 18 артсистем: в Генштабе обновили данные о потерях РФ

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 27 мая рассказали, что с начала суток на фронте произошло 166 боев.

Как проинформировали в военном ведомстве, вражеские штурмы и атаки были на девяти из двенадцати направлений (противник не проводил наступления на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях). Между тем в Силах обороны также уточнили, что Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта.

Также добавим, 27 мая руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что враг накапливает свои силы в Курской и Белгородской областях, и ведет бои в приграничной зоне Украины, однако ВСУ были готовы к этому.

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