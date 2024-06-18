Ще понад 1200 загарбників та 16 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ в Україні
Українські захисники за добу ліквідували ще 1230 російських окупантів, тож загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 528620 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 16 танків, 20 ББМ та 32 артсистеми загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 528620 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 7974 (+16) од;
- бойових броньованих машин - 15307 (+20) од.;
- артилерійських систем - 13959 (+32) од.;
- РСЗВ - 1104 од.;
- засоби ППО - 853 од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11187 (+20) од.;
- крилатих ракет - 2297 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19031 (+40) од.;
- спеціальної техніки - 2344 (+7) од.
Ситуація на фронті
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ пізно ввечері 17 червня розповіли, що протягом доби і станом на 22:00 на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.
Також у звіті військового командування вказувалося, що на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тут окупанти не полишають спроб відшукати слабкі місця в обороні ЗСУ, безперервними штурмами намагаються вклинитися в бойові порядки українських захисників.
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