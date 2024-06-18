Еще более 1200 захватчиков и 16 танков: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1230 российских оккупантов, таким образом общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 528 620 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 16 танков, 20 ББМ и 32 артсистемы захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 528620 (+1230) человек ликвидировано;
- танков - 7974 (+16) ед/;
- боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 13959 (+32) ед.;
- РСЗО - 1104 ед.;
- средства ПВО - 853 ед.;
- самолетов - 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20) ед.;
- крылатых ракет - 2297 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед/;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед/;
- специальной техники - 2344 (+7) ед.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе ВСУ поздно вечером 17 июня рассказали, что за сутки и по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.
Также в отчете военного командования указывалось, что на Покровском направлении враг совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты. Тут оккупанты не оставляют попыток отыскать слабые места в обороне ВСУ, непрерывными штурмами пытаются вклиниться в боевые порядки украинских защитников.
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