На Покровському напрямку ЗСУ ліквідували за добу майже 300 окупантів, - Генштаб

На Покровському напрямку, що залишається "найгарячішим" на лінії фронту, російські окупанти постійними штурмами намагаються вклинитися в бойові порядки Сил оборони України. На цьому відрізку фронту протягом доби ворог здійснив понад 40 атак, зазнавши чималих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 17.червня.

Російські обстріли

Протягом доби російські загарбники завдали по території України 2 ракетних із застосуванням 2 ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБів, задіяли 475 дронів-камікадзе.

Крім того, противник здійснив майже 2600 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

Зазначається, що цієї доби і станом на зараз зафіксовано 119 бойових зіткнень на фронті.

На Харківському напрямку відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна - поблизу села Липці.

"У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою - продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів", - передали в Генштабі.

На Куп'янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Воїни ЗСУ відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала.

"Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована", - передали у військовому відомстві.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. 8 атак було відбито українськими захисниками. Ще точаться бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Воїни ЗСУ на напрямку здійснюють заходи для нарощення стійкості оборони.

На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають боєзіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Тут ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в обороні ЗСУ, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів.

У Генштабі розповіли, що сьогодні ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито.

Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

"Попередні втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали майже 300 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобіля та три ворожі гармати", - передали в Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де 3 їх атаки відбито, а 4 - ще продовжуються.

"Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів", - поінформували в Генштабі.

На Придніпровському напрямку російський агресор тричі атакував підрозділи ЗСУ на лівому березі Дніпра. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Удари по силах противника

У Генштабі зазначили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території країни, а також завдають ворогу ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Так, Сили оборони протягом доби уразили 13 районів зосередження особового складу противника.