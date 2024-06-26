Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 червня, становили 1220 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 538 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 19 бойових броньованих машин і 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Збройні сили відновили позиції біля Вовчанська Харківської області. Натомість росіяни сформували ще одну армію для розгортання на Харківському напрямку.

На фронті найбільш запеклі бої відбуваються на Покровському та Краматорському напрямках, а також біля Торецька.

У Пентагоні не виключають, що Північна Корея може відправити війська для допомоги Росії у війні проти України. Однак у відомстві переконані, що ці війська стануть "гарматним м'ясом".

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