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Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Середа 26 червня 2024 07:13
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Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 червня, становили 1220 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 538 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 19 бойових броньованих машин і 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 538 060 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків - 8039 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 450 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 14 321 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1108 од.;
  • засоби ППО - 863 од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 435 (+22) од.;
  • крилатих ракет - 2324 (+13) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 407 (+45) од.;
  • спеціальної техніки - 2409 (+6) од.

Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Збройні сили відновили позиції біля Вовчанська Харківської області. Натомість росіяни сформували ще одну армію для розгортання на Харківському напрямку.

На фронті найбільш запеклі бої відбуваються на Покровському та Краматорському напрямках, а також біля Торецька.

У Пентагоні не виключають, що Північна Корея може відправити війська для допомоги Росії у війні проти України. Однак у відомстві переконані, що ці війська стануть "гарматним м'ясом".

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