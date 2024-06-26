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Еще более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 26 июня 2024 07:13
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Еще более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: ВСУ ликвидировали за сутки более 1200 захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 июня, составили 1220 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 538 060 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 19 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 538 060 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 8039 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 450 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 14 321 (+40) ед;
  • РСЗО - 1108 ед;
  • средства ПВО - 863 ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) ед;
  • крылатых ракет - 2324 (+13) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) ед;
  • специальной техники - 2409 (+6) ед.

Еще более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

Напомним, Вооруженные силы восстановили позиции около Волчанска в Харьковской области. Впрочем россияне сформировали еще одну армию для развертывания на Харьковском направлении.

На фронте наиболее ожесточенные бои происходят на Покровском и Краматорском направлениях, а также у Торецка.

В Пентагоне не исключают, что Северная Корея может отправить войска для помощи России в войне против Украины. Но в ведомстве убеждены, что эти войска станут "пушечным мясом".

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