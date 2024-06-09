Ще понад 1200 окупантів, 26 танків і 60 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росії не вдалось реалізувати Харківську операцію. Українські військові ще більше посилять цей напрямок.

Як повідомляло РБК-Україна, резервів РФ чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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