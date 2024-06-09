Еще более 1200 оккупантов, 26 танков и 60 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Украинские военные еще больше усилят это направление.

Как сообщало РБК-Украина, резервов РФ численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для одновременных масштабных наступлений на нескольких направлениях. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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