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Еще более 1200 оккупантов, 26 танков и 60 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Фото: украинские военные продолжают уничтожать врага (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Потери России в войне против Украины за сутки с 8 на 9 июня составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 518 560 военных. Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 26 танков и 60 артиллерийских систем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 518560 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 7869 (+26) ед;
  • боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед.;
  • артиллерийских систем - 13593 (+60) ед.;
  • РСЗО - 1097 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 836 (+2) ед.;
  • самолетов - 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37) ед.;
  • крылатых ракет - 2277 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед;
  • специальной техники - 2253 (+5) ед.

 

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Украинские военные еще больше усилят это направление.

Как сообщало РБК-Украина, резервов РФ численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для одновременных масштабных наступлений на нескольких направлениях. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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