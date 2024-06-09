Російських резервів недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках, - ISW
Наявних російських резервів чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Військове командування РФ, імовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Інститут з посиланням на українського військового оглядач Костянтина Машовця зазначає, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб].
ISW припускає, що ці резерви належним чином не навчили або не оснастили. Раніше РФ використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.
Фахівці інституту вважають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.
"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", - йдеться у звіті
Нагадаємо, за інформацією Центру нацспротиву, росіяни, які зазнають значних втрат на Харківському напрямку, поповнюють їх, перекидаючи війська з Херсонської області.
Ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована на довгу війну. У найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він застосував проти сирійського Алеппо у 2016 році, у Харкові.
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