Ще понад 1100 загарбників, літак і 24 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: за минулу добу росіяни втратили літак і понад 1100 солдатів (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 травня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 501 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 бойових броньованих машин (ББМ) і 24 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали: особового складу - 501 190 (+1110) осіб ліквідовано;

танків - 7662 (+12) од;

бойових броньованих машин - 14 803 (+17) од.;

артилерійських систем - 12 953 (+24) од.;

РСЗВ - 1083 (+1) од.;

засоби ППО - 814 од.;

літаків - 357 (+1) од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 425 (+11) од.;

крилатих ракет - 2209 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17 639 (+31) од.;

спеціальної техніки - 2111 (+7) од.