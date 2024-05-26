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Ще понад 1100 загарбників, літак і 24 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 26 травня 2024 07:48
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Ще понад 1100 загарбників, літак і 24 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за минулу добу росіяни втратили літак і понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 травня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 501 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 бойових броньованих машин (ББМ) і 24 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 501 190 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 7662 (+12) од;
  • бойових броньованих машин - 14 803 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 12 953 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1083 (+1) од.;
  • засоби ППО - 814 од.;
  • літаків - 357 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 425 (+11) од.;
  • крилатих ракет - 2209 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 639 (+31) од.;
  • спеціальної техніки - 2111 (+7) од.

Ще понад 1100 загарбників, літак і 24 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами та аеробалістичною ракетою "Кинджал". Основна атака була спрямована на місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Крім того, вдень 25 травня агресор обстріляв Харків. Внаслідок удару по торговельному центру "Епіцентр" загинуло 11 людей.

Також 25 травня бійці 110-ї бригади збили у Донецькій області російський штурмовик Су-25.

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Війна Росії проти України
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