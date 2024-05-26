Еще более 1100 захватчиков, самолет и 24 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за минувшие сутки россияне потеряли самолет и более 1100 солдат (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 501 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 боевых бронированных машин (ББМ) и 24 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили: личного состава - 501 190 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 7662 (+12) ед;

боевых бронированных машин - 14 803 (+17) ед;

артиллерийских систем - 12 953 (+24) ед;

РСЗО - 1083 (+1) ед;

средства ПВО - 814 ед;

самолетов - 357 (+1) ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 425 (+11) ед;

крылатых ракет - 2209 ед;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 17 639 (+31) ед;

специальной техники - 2111 (+7) ед.