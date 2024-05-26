Еще более 1100 захватчиков, самолет и 24 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 501 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 боевых бронированных машин (ББМ) и 24 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 501 190 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 7662 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 14 803 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 12 953 (+24) ед;
- РСЗО - 1083 (+1) ед;
- средства ПВО - 814 ед;
- самолетов - 357 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 425 (+11) ед;
- крылатых ракет - 2209 ед;
- кораблей/катеров - 27 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 639 (+31) ед;
- специальной техники - 2111 (+7) ед.
Напомним, минувшей ночью россияне обстреляли Украину крылатыми ракетами и аэробаллистической ракетой "Кинжал". Основная атака была направлена на город Староконстантинов Хмельницкой области.
Кроме того, днем 25 мая агрессор обстрелял Харьков. В результате удара по торговому центру "Эпицентр" погибли 11 человек.
Также 25 мая бойцы 110-й бригады сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.