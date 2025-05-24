На Курському напрямку зросла кількість боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 23 травня і до вечора відбулося 150 боїв. Наразі найбільша кількість ворожих атак та штурмів фіксується на двох напрямках - це Покровський та Курський, на якому посилилася активність противника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію на різних напрямках станом на 22.00 23 травня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали одного ракетного удару та 50 авіаційних ударів (застосували 2 ракети та скинули 80 керовані авіабомби).

Також противник залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе, та здійснив 4204 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - російські окупанти 3 рази атакували в районах н.п. Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.

- російські окупанти 3 рази атакували в районах н.п. Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна. Куп'янський напрямок - ворог 5 разів атакував позиції ЗСУ у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.

- ворог 5 разів атакував позиції ЗСУ у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях. Лиманський напрямок - загарбники 16 разів штурмували біля н.п. Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. Досі тривають 5 боїв.

- загарбники 16 разів штурмували біля н.п. Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. Досі тривають 5 боїв. Краматорський напрямок - українські захисники відбили 2 з 3 ворожих атак, один бій ще триває. Противник наступав поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори.

- українські захисники відбили 2 з 3 ворожих атак, один бій ще триває. Противник наступав поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори. Торецький напрямок - окупанти 20 разів атакували позиції ЗСУ. Основні зусилля наступу ворог сконцентрував в районах н.п. Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Воїни ЗСУ успішно відбили 18 атак, бої ще тривають.

- окупанти 20 разів атакували позиції ЗСУ. Основні зусилля наступу ворог сконцентрував в районах н.п. Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Воїни ЗСУ успішно відбили 18 атак, бої ще тривають. Покровський напрямок - російські загарбники 45 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік н.п. Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Досі тривають 6 боїв.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них - безповоротно", - передали в Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, було знищено 7 бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, 1 самохідну артилерійську установку 2С1, 1 гармату, 1 міномет, 13 БПЛА, 1 генератор, 2 пункти управління та 1 антену БПЛА противника.

Також пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника, додали в Генштабі.

Новопавлівський напрямок - українські захисники зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу н.п. Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще 9 боїв тривають.

- українські захисники зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу н.п. Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще 9 боїв тривають. Оріхівський напрямок - російські загарбники 5 разів намагалися йти вперед на позиції підрозділів ЗСУ в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, проте "отримали відсіч",, розповіли в Генштабі.

- російські загарбники 5 разів намагалися йти вперед на позиції підрозділів ЗСУ в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, проте "отримали відсіч",, розповіли в Генштабі. Придніпровський напрямок - противник 2 рази невдало пробував атакувати укріплення Сил оборони України.

- противник 2 рази невдало пробував атакувати укріплення Сил оборони України. Курський напрямок - в цьому районі росіяни провели 39 штурмових дій на позиції ЗСУ, 4 боєзіткнення тривають дотепер.

"Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких - із реактивних систем залпового вогню", - передали у військовому командуванні.