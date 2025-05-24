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Еще более 1100 оккупантов и много техники: в Генштабе обновили данные о потерях росармии

Суббота 24 мая 2025 07:52
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Еще более 1100 оккупантов и много техники: в Генштабе обновили данные о потерях росармии Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили много вражеской военной техники. В частности, Силы обороны "минусовали" 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО, 2 средства ПВО, а еще - 232 БПЛА противника.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 979 830 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 10 852 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 622 (+47) ед.;
  • артиллерийских систем - 28 201 (+36) ед.;
  • РСЗО - 1 395 (+5) ед.;
  • средства ПВО - 1 169 (+2) ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 177 (+232) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 639 (+232) ед.;
  • специальной техники - 3 895 ед.

Еще более 1100 оккупантов и много техники: в Генштабе обновили данные о потерях росармии

Ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ в вечернем отчете 23 мая информировали, что с начала суток на фронте произошло 150 боев.

Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов теперь фиксируется на двух направлениях - это Покровское и Курское, на котором усилилась активность со стороны противника.

В обнародованном 24 мая отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов под Новопавловкой и Курахово.

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