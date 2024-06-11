Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за добу з 10 на 11 червня ЗСУ покращили становище біля тимчасово окупованого Донецька, але росіяни захопили селище Старомайорське.
Також Сили оборони збили російський штурмовик на Покровському напрямку.
Крім того, обстріли Бєлгородської області послабили захист загарбників у Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.