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Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ ліквідували на фронті понад 1000 росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 7902 (+23) од;
  • бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 13 690 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1099 (+1) од.;
  • засоби ППО - 845 (+5) од.;
  • літаків - 359 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 023 (+13) од.;
  • крилатих ракет - 2278 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 676 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 2288 (+21) од.

Нагадаємо, за добу з 10 на 11 червня ЗСУ покращили становище біля тимчасово окупованого Донецька, але росіяни захопили селище Старомайорське.

Також Сили оборони збили російський штурмовик на Покровському напрямку.

Крім того, обстріли Бєлгородської області послабили захист загарбників у Криму.

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Війна Росії проти України