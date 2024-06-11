Еще более 1000 захватчиков, самолет и 46 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня, составили 1100 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевые бронированные машины и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, за сутки с 10 на 11 июня ВСУ улучшили положение вблизи временно оккупированного Донецка, но россияне захватили поселок Старомайорское.
Также Силы обороны сбили российский штурмовик на Покровском направлении.
Кроме того, обстрелы Белгородской области ослабили защиту захватчиков в Крыму.
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