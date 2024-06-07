Ще понад 1000 загарбників, корабель і 64 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 6 на 7 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 516 080 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили корабель і 64 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командування Сухопутніх військ ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 516 080 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків - 7834 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 15 096 (+20) од.;
- артилерійських систем - 13 437 (+64) од.;
- РСЗВ - 1095 од.;
- засоби ППО - 833 (+2) од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 886 (+40) од.;
- крилатих ракет - 2270 од.;
- кораблів/катерів - 28 (+1) од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 416 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2238 (+8) од.
Нічний ракетно-дроновий обстріл України
Нагадаємо, в ніч на 7 червня російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Згодом в Одесі пролунали вибухи.
Ближче до ранку росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Опісля пролунали вибухи у Хмельницькій області.
У Київській області через обстріл дронами і ракетами спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.
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