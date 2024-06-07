Ще понад 1000 загарбників, корабель і 64 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 6 на 7 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 516 080 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили корабель і 64 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командування Сухопутніх військ ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:

Нічний ракетно-дроновий обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 7 червня російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Згодом в Одесі пролунали вибухи.

Ближче до ранку росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Опісля пролунали вибухи у Хмельницькій області.

У Київській області через обстріл дронами і ракетами спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.

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