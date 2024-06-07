Еще более 1000 захватчиков, корабль и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 6 на 7 июня, составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 516 080 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили корабль и 64 артиллерийских системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные командования Сухопутных войск ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 516 080 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 7834 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 15 096 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 13 437 (+64) ед;
- РСЗО - 1095 ед;
- средства ПВО - 833 (+2) ед;
- самолетов - 357 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 886 (+40) ед;
- крылатых ракет - 2270 ед;
- кораблей/катеров - 28 (+1) ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 416 (+56) ед;
- специальной техники - 2238 (+8) ед.
Ночной ракетно-дроновый обстрел Украины
В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.
Ближе к утру россияне запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. После этого прогремели взрывы в Хмельницкой области.
В Киевской области из-за обстрела дронами и ракетами вспыхнул пожар на промышленном предприятии.
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