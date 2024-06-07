Еще более 1000 захватчиков, корабль и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 6 на 7 июня, составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 516 080 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили корабль и 64 артиллерийских системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные командования Сухопутных войск ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:

Ночной ракетно-дроновый обстрел Украины

В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.

Ближе к утру россияне запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. После этого прогремели взрывы в Хмельницкой области.

В Киевской области из-за обстрела дронами и ракетами вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

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