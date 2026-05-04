Ще плюс 4 гривні на літрі? Як зміняться ціни на бензин і дизель на АЗС найближчим часом

Головне Причини: головним фактором зростання є підвищення світових котирувань.

головним фактором зростання є підвищення світових котирувань. Дизель: Прогнозується повернення ціни до позначки понад 90 грн/л.

Прогнозується повернення ціни до позначки понад 90 грн/л. Бензин: Очікується суттєве подорожчання на 3-4 грн/л через значне зростання вартості ресурсу на світовому ринку.

Чому бензин і дизель подорожчали

Як зазначив у коментарі виданню директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, зростання цін на бензин і дизель відновилося через зростання світових котирувань нафти і нафтопродуктів.

"У квітні світові ціни на бензин підвищилися на 137 дол./т (4,5 грн/л), тоді як на внутрішньому ринку нічого не змінилося", - звернув увагу він.

Що буде з цінами

Куюн підкреслив, що найближчим часом ціни продовжать зростати.

"Прогнозуємо, що ціни на дизпаливо повернуться на позначки вище 90 грн/л або на 2-3 грн/л. На бензин зростання буде більш істотним через істотне подорожчання у світі - на 3-4 грн/л", - вважає він.

Окремо експерт сказав, що в контексті можливого дефіциту палива в Україні побоювань поки що немає.