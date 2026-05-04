Еще плюс 4 гривны на литре? Как изменятся цены на бензин и дизель на АЗС в ближайшее время

Главное Причины: главным фактором роста является повышение мировых котировок.

главным фактором роста является повышение мировых котировок. Дизель: Прогнозируется возврат цены до отметки более 90 грн/л.

Прогнозируется возврат цены до отметки более 90 грн/л. Бензин: Ожидается существенное удорожание на 3-4 грн/л из-за значительного роста стоимости ресурса на мировом рынке.

Почему бензин и дизель подорожали

Как отметил в комментарии изданию директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, рост цен на бензин и дизель возобновился из-за роста мировых котировок нефти и нефтепродуктов.

"В апреле мировые цены на бензин повысились на 137 долл./т (4,5 грн/л), в то время как на внутреннем рынке ничего не изменилось", - обратил внимание он.

Что будет с ценами

Куюн подчеркнул, что в ближайшее время цены продолжат расти.

"Прогнозируем, что цены на дизтопливо вернутся на отметки выше 90 грн/л или на 2-3 грн/л. На бензин рост будет более существенным из-за существенного подорожания в мире - на 3-4 грн/л", - считает он.

Отдельно эксперт сказал, что в контексте возможного дефицита топлива в Украине опасений пока нет.