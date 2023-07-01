Еще полтысячи уничтоженных оккупантов. Генштаб обновил потери россиян
Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России в войне на 1 июля (Getty Images)
Россия потеряла в войне против Украины уже более 228 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 530 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 1 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 228870 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 4162 (+35) ед,
- РСЗО - 632 (+2) ед,
- средства ПВО - 389 ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 308 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3545 (+26),
- крылатые ракеты - 1261 ед.
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
- специальная техника - 580 (+11).
Россия несет потери на фронте
Отметим, что Минобороны РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери российской армии. Однако украинские военные отмечают, что оккупанты не жалеют живую силу и практикуют так называемые "мясные штурмы".
Также в Минобороны Украины сообщали, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.
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