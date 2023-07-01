Еще полтысячи уничтоженных оккупантов. Генштаб обновил потери россиян

Россия потеряла в войне против Украины уже более 228 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 530 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 1 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - 228870 (+530) человек ликвидировано,

танков - 4042 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 7868 (+5) ед,

артиллерийских систем - 4162 (+35) ед,

РСЗО - 632 (+2) ед,

средства ПВО - 389 ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 308 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3545 (+26),

крылатые ракеты - 1261 ед.

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,

специальная техника - 580 (+11).

Россия несет потери на фронте

Отметим, что Минобороны РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери российской армии. Однако украинские военные отмечают, что оккупанты не жалеют живую силу и практикуют так называемые "мясные штурмы".

Также в Минобороны Украины сообщали, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.

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