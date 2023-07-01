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Еще полтысячи уничтоженных оккупантов. Генштаб обновил потери россиян

Новина українською →
Украина, Суббота 01 июля 2023 08:45
Еще полтысячи уничтоженных оккупантов. Генштаб обновил потери россиян Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России в войне на 1 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла в войне против Украины уже более 228 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 530 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 1 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 228870 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7868 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 4162 (+35) ед,
  • РСЗО - 632 (+2) ед,
  • средства ПВО - 389 ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3545 (+26),
  • крылатые ракеты - 1261 ед.
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
  • специальная техника - 580 (+11).

Россия несет потери на фронте

Отметим, что Минобороны РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери российской армии. Однако украинские военные отмечают, что оккупанты не жалеют живую силу и практикуют так называемые "мясные штурмы".

Также в Минобороны Украины сообщали, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.

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