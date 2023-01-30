У ще одному місті Польщі відкривається центр оформлення документів для українців

У польському місті Краків відкривається центр оформлення документів для українців. Він почне працювати з понеділка, 30 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС.
Новий підрозділ державного підприємства "Документ" запрацює за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Які послуги у центрі надаватимуть українцям?
Оформити документи можна буде як понеділок-субота з 9:00 до 18:00.
У МВС нагадали, що у Польщі вже функціонують чотири подібні підрозділи: у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві.
Нагадаємо, найближчим часом влада Польщі готується ухвалити зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною. Рішення може бути ухвалене 25-26 січня.
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