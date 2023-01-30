В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев

В польском городе Краков открывается цент оформления документов для украинцев. Он заработает с понедельника, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД .

В МВД напомнили, что в Польше уже функционируют четыре подобных подразделения: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

Оформить документы можно будет как понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

Какие услуги в центре будут предоставлять украинцам?

Напомним, в ближайшее время власти Польши готовятся принять изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с войной. Решение может быть принято 25-26 января.

Также ранее мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.

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