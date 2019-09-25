Судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы

Фото: молоток судьи (twitter.com/nab_ukr)

Крымского судью осудили за государственную измену

Святошинский районный суд Киева заочно признал крымского судью виновным в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что судье назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

"Указанного судью признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что судья участвовал в формировании так называемых "органов власти" на территории Крыма. Кроме того, будучи судьей "Верховного Суда", он пытался не допустить возвращения контроля над полуостровом Украине.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым" Михаила Малышева, который способствовал организации псевдореферендума на полуострове в 2014 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в школы оккупированного Севастополя с начала учебного года вернули изучение украинского языка. Также отмечалось, что украинский язык в Севастополе изучают около 180 школьников.