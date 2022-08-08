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Пятерых экс-судей из Крыма будут судить за госизмену

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Украина, Понедельник 08 августа 2022 15:37
Пятерых экс-судей из Крыма будут судить за госизмену Фото: пятерых экс-судей из Крыма будут судить за госизмену (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили специальное расследование, в отношении бывших украинских судов, которых подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Следователями установлено, что после оккупации полуострова российскими военными, пять судей изменили присяге и перешли работать в незаконно созданные оккупационные суды.

Обвиняемые устроились в "Верховный суд Республики Крым", "Апелляционный суд Республики Крым" и "Севастопольский городской суд Республики Крым". Они оказывали помощь россиянам при переходе судебной системы Украины, действовавшей в Крыму до оккупации, на правосудие по законодательству РФ.

"Своими действиями и решениями судьи способствовали установлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове, и оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в заявлении прокуроров.

За содеянное бывшим судьям грозит до 15 лет лишения свободы, слушать дела будут заочно.

Напомним, что ранее ГБР объявило о подозрениях двум судьям из Харьковской и Луганской областей. Их подозревают в совершении государственной измены.

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