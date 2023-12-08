Ще одна з вимог МВФ та Євросоюзу. Рада прийняла закон про незалежність САП

Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування в парламенті та Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
Законопроект №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу Генерального прокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".
Зазначимо, що така реорганізація САП була однією з вимог Європейської комісії, а також Міжнародного валютного фонду.
Що передбачає незалежність САП:
Вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;
Створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;
Визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.
У середині вересня уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це "один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ" та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.
Закон, зокрема, передбачає:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України
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