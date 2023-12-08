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Ще одна з вимог МВФ та Євросоюзу. Рада прийняла закон про незалежність САП

Фото: Рада проголосувала за незалежність САП (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування в парламенті та Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Законопроект №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу Генерального прокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".

Зазначимо, що така реорганізація САП була однією з вимог Європейської комісії, а також Міжнародного валютного фонду.

Що передбачає незалежність САП:

  • Вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;

  • Створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;

  • Визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.

Що передувало

У середині вересня уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це "один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ" та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

Закон, зокрема, передбачає:

  • отримання САП статусу юридичної особи публічного права;
  • окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;
  • визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;
  • створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;
  • врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.

Що таке САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - є самостійним й незалежним підрозділом Офісу генерального прокурора. Її мета полягає в забезпеченні прозорих досудових розслідувань, які проводить Національне бюро України

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