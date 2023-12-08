Еще одно из требований МВФ и Евросоюза. Совет принял закон о независимости САП

Законопроект №10060 о независимости САП как органа, который ранее входил в Офис Генерального прокурора, был принят в целом в ходе заседания Рады 298 голосами "за".

Отметим, что такая реорганизация САП было одним из требований Европейской комиссии, а также Международного валютного фонда.

Что подразумевает независимость САП:

Совершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;

Создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;

Определение механизма подотчетности руководства САП, основанного на оценке эффективности деятельности САП.

Что предшествовало

В середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Закон, в частности, предусматривает:

получение САП статуса юридического лица публичного права;

определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;

определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;

создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;

урегулирование процедуры конкурсного отбора прокуроров.

Что такое САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура - является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генерального прокурора. Ее цель заключается в обеспечении прозрачных досудебных расследований, которые проводит Национальное бюро Украины.