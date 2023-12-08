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Еще одно из требований МВФ и Евросоюза. Совет принял закон о независимости САП

Фото: Рада проголосовала за независимость САП (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Верховная Рада Украины сегодня, 8 декабря, приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования в парламенте и Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Законопроект №10060 о независимости САП как органа, который ранее входил в Офис Генерального прокурора, был принят в целом в ходе заседания Рады 298 голосами "за".

Отметим, что такая реорганизация САП было одним из требований Европейской комиссии, а также Международного валютного фонда.

Что подразумевает независимость САП:

  • Совершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;
  • Создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;
  • Определение механизма подотчетности руководства САП, основанного на оценке эффективности деятельности САП.

Что предшествовало

В середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Закон, в частности, предусматривает:

  • получение САП статуса юридического лица публичного права;
  • определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;
  • определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;
  • создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;
  • урегулирование процедуры конкурсного отбора прокуроров.

Что такое САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура - является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генерального прокурора. Ее цель заключается в обеспечении прозрачных досудебных расследований, которые проводит Национальное бюро Украины.

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