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Ще одна справа проти Трампа. Прокурор закликає визнати експрезидента шахраєм

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

2 жовтня має розпочатися ще один суд проти колишнього президента США Дональда Трампа, однак прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликає суд визнати його шахраєм ще до слухань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно до заяви прокурора, з 2011 по 2021 рік Трамп надавав банкірам та страховим компаніям неправдиві дані про свої статки, перевищивши їх на  

Судові справи проти Трампа

Зараз Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.

В 2024 році суд розпочне розглядати ще одне обвинувачення щодо колишнього президента США - на цей раз стосовно штурму Капітолія.

ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе. Сам же експрезидент заявив, що "посадить" своїх політичних ворогів, у разі переобрання.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп