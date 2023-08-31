Ще одна справа проти Трампа. Прокурор закликає визнати експрезидента шахраєм

2 жовтня має розпочатися ще один суд проти колишнього президента США Дональда Трампа, однак прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликає суд визнати його шахраєм ще до слухань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно до заяви прокурора, з 2011 по 2021 рік Трамп надавав банкірам та страховим компаніям неправдиві дані про свої статки, перевищивши їх на
Зараз Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.
В 2024 році суд розпочне розглядати ще одне обвинувачення щодо колишнього президента США - на цей раз стосовно штурму Капітолія.
ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе. Сам же експрезидент заявив, що "посадить" своїх політичних ворогів, у разі переобрання.
Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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