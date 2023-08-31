RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одно дело против Трампа. Прокурор призывает признать экспрезидента мошенником

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

2 октября должен начаться еще один суд против бывшего президента США Дональда Трампа, однако прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призывает суд признать его мошенником еще до слушаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению прокурора, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на

Судебные дела против Трампа

Сейчас Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

В 2024 году суд начнет рассматривать еще одно обвинение в отношении бывшего президента США - на этот раз в отношении штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша - он помилует себя. Сам же экспрезидент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп