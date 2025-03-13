Азербайджан й Вірменія завершили перемовини щодо тексту мирної угоди

Азербайджан та Вірменія завершили перемовини щодо погодження тексту мирної угоди між обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Азербайджану Джейхуна Байрамова, якого цитує Report.

"На наступному етапі очікування Баку такі - Вірменія має внести поправки до своєї конституції, в якій досі містяться територіальні претензії до Азербайджану", - додав він.

За словами міністра, Вірменія схвалила пропозиції Азербайджану щодо двох останніх неузгоджених пунктів угоди.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між обидвома країнами розпочався ще у 1988-му через Нагірний Карабах. Попри встановлення режиму припинення вогню у 1994-му, перемир'я періодично порушувалось.

У 2023-му Азербайджан розпочав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, внаслідок чого цей регіон перейшов під його контроль.

Наступного року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим. Єреван також пропонував демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку виступив проти.

У вересні 2024-го глава вірменського уряду уточнив, що для ратифікації мирної угоди з Азербайджаном Єревану може знадобитися змінити конституцію.

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