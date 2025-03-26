Ще одна область України завершує опалювальний сезон: що відомо

"Зважаючи на суттєве потепління, підписав розпорядження про завершення опалювального сезону на Львівщині", - розповів Козицький.

Очільник області нагадав, що рішення про завершення опалювального сезону органи місцевого самоврядування ухвалюють, виходячи з середньодобової температури повітря.

Також Козицький уточнив, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, дошкільної і шкільної освіти та соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, 20 березня у будинках Львова тимчасово відключали опалення. Згідно з інформацією Львівської міської ради, теплопостачання до житлових будинків міста призупиняли на тлі прогнозованих погодних умов. У зв'язку з потеплінням вдень, з 10:00 по 18:00, "Львівтеплоенерго" відключало опалення будинків, окрім шкіл садочків та лікарень.

Завершення опалювального сезону

Нагадаємо, раніше в Києві завершився опалювальний сезон. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з понеділка, 24 березня, в місті вимкнуть опалення.

За словами мера, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також через необхідність раціонального використання природного газу.