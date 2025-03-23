В Києві завершується опалювальний сезон: названо дату

З 24 березня в Києві вимкнуть опалення. Такі заходи пов'язані не тільки з потеплінням, а й із економіією газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон", - онаписав він.

За словами мера, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також через необхідність раціонального використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", - зазначив Кличко.

У порівнянні з минулим роком, за його даними, опалення цьогоріч у Києві вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.