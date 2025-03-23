ua en ru
Нд, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Києві завершується опалювальний сезон: названо дату

Київ, Неділя 23 березня 2025 12:59
UA EN RU
В Києві завершується опалювальний сезон: названо дату Фото: опалювальний сезон в Києві завершать 24 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 24 березня в Києві вимкнуть опалення. Такі заходи пов'язані не тільки з потеплінням, а й із економіією газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон", - онаписав він.

За словами мера, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також через необхідність раціонального використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", - зазначив Кличко.

У порівнянні з минулим роком, за його даними, опалення цьогоріч у Києві вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

Опалювальний сезон в Україні

Через потепління, окрім Києва, деякі міста уже визначились із датою завершення опалювального сезону. Зокрема, це вже зробили у Херсоні, Львові, Харкові, Полтаві та Миколаєві.

Додамо, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, опалення увімкнули в Києві 30 жовтня минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
NEWS
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом