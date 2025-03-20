У будинках Львова тимчасово відключають опалення: що сталося
У житлових будинках Львова призупиняють теплопостачання. Наразі таке рішення є тимчасовим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради у Telegram.
Що відомо про відключення теплопостачання у Львові
Згідно з інформацією Львівської міської ради, теплопостачання до житлових будинків міста призупиняють тимчасово. Таке рішення ухвалили на тлі прогнозованих погодних умов.
"У зв'язку з потеплінням, сьогодні, 20 березня, вдень, з 10:00 по 18:00, "Львівтеплоенерго" призупинить теплопостачання до житлових будинків", - повідомили громадянам.
Наголошується, що отримувати тепло при цьому будуть:
- школи;
- садочки;
- поліклініки;
- лікарні.
"Надалі тепловики моніторитимуть прогноз погоди та, ймовірно, продовжуватимуть таку практику", - зауважили в ЛМР.
Уточнюється, що за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні вдень температура повітря підніметься до 11-13 градусів вище нуля.
Допис ЛМР (скриншот: t.me/lviv_adm)
Нагадаємо, призупиняти подачу опалення для будинків у Львові вже вирішували раніше - ще на початку березня. Тоді обмежувати теплопостачання також планували у конкретні години.
Тим часом у Херсоні оголосили про завершення опалювального сезону.
Крім того, чи вимикатимуть опалення достроково у столиці розповіли у Київській міській державній адміністрації.
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