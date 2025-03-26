Еще одна область Украины завершает отопительный сезон: что известно

Во Львовской области выключают отопление. В среду, 26 марта, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Максима Козицкого.
"Учитывая существенное потепление, подписал распоряжение о завершении отопительного сезона на Львовщине", - рассказал Козицкий.
Глава области напомнил, что решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают, исходя из среднесуточной температуры воздуха.
Также Козицкий уточнил, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования и социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей.
Напомним, 20 марта в домах Львова временно отключали отопление. Согласно информации Львовского городского совета, теплоснабжение в жилые дома города приостанавливали на фоне прогнозируемых погодных условий. В связи с потеплением днем, с 10:00 по 18:00, "Львовтеплоэнерго" отключало отопление домов, кроме школ садиков и больниц.
Напомним, ранее в Киеве завершился отопительный сезон. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что с понедельника, 24 марта, в городе отключат отопление.
По словам мэра, такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления, а также из-за необходимости рационального использования природного газа.
В Херсоне отопление официально выключили еще 12 марта. Это решение касалось объектов социально-культурной сферы и всех потребителей централизованного отопления.
Также в Луцке городской голова Игорь Полищук сообщил, что с 27 марта прекращают подачу тепла в жилые дома. Он отмечает, что решение принято, учитывая прогнозируемое устойчивое повышение температуры.
Подробнее о завершении отопительного сезона - в материале РБК-Украина.
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