Ще одна область України визначилася, коли почнуть вмикати опалення

Він додав, що вже підписав розпорядження № 394 "Про початок опалювального періоду 2024-2025 років".

За його словами, упродовж літа комунальники підготували 863 котельні, 62 центральних теплових пункти та 294 км теплових мереж.

"Тепло у домівках волинян з’явиться коли середньодобова температура протягом трьох днів буде +8 градусів Цельсія та нижче. Однак рішення про включення опалення раніше чи пізніше громади можуть ухвалювати самостійно. На старт опалювального сезону можуть вплинути позапланові ремонти систем", - пояснив голова ОВА.

Також він повідомив, що у першу чергу опалення з'явиться у дитячих садках та школах, у медичних закладах, а також у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Згодом до мережі будуть підключені привітні будівлі.

Опалювальний сезон 2024-2025 в Україні

Відомо, що опалювальний сезон вже доволі невдовзі стартує. Український уряд готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах загрози обстрілів з боку РФ.

Уряд та енергетичні компанії активно працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Також влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду залишаться стабільними на період 2024-2025 років. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує