Ще одна область отримала нового керівника Нацполіції
У Хмельницькій області призначили нового начальника Головного управління Національної поліції. Посаду обійняв полковник поліції Іван Іщенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Нового очільника поліції області представив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
У Хмельницькій ОВА подякували попередньому керівнику обласної поліції Руслану Герасимчуку за службу та внесок у безпеку регіону.
"Дякую Руслану Герасимчуку за багаторічну службу, професійність і внесок у безпеку жителів області", - зазначив Тюрін.
Водночас він побажав Івану Іщенку успіхів на новій посаді та наголосив на важливості взаємодії поліції з органами влади в умовах воєнного стану.
За словами голови ОВА, сьогодні правоохоронці виконують не лише традиційні функції із забезпечення правопорядку, а й завдання, пов’язані з обороною держави.
"Головне завдання залишається незмінним - підтримання порядку, боротьба зі злочинністю та захист прав і свобод людей", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше нового керівника отримала й поліція Київської області. Начальником ГУ Нацполіції Київщини тоді призначили Андрія Рубеля.
До цього він очолював Департамент стратегічних розслідувань НПУ, а також керував поліцією Харківської області.