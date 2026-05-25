Ще одна область отримала нового керівника Нацполіції

Нового очільника поліції області представив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

У Хмельницькій ОВА подякували попередньому керівнику обласної поліції Руслану Герасимчуку за службу та внесок у безпеку регіону.

"Дякую Руслану Герасимчуку за багаторічну службу, професійність і внесок у безпеку жителів області", - зазначив Тюрін.

Водночас він побажав Івану Іщенку успіхів на новій посаді та наголосив на важливості взаємодії поліції з органами влади в умовах воєнного стану.

За словами голови ОВА, сьогодні правоохоронці виконують не лише традиційні функції із забезпечення правопорядку, а й завдання, пов’язані з обороною держави.

"Головне завдання залишається незмінним - підтримання порядку, боротьба зі злочинністю та захист прав і свобод людей", - наголосив він.