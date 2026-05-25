Еще одна область получила нового руководителя Нацполиции

15:51 25.05.2026 Пн
Кто возглавил ГУ Нацполиции Хмельницкой области?
aimg Мария Науменко
Еще одна область получила нового руководителя Нацполиции Фото: новый начальник Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Иван Ищенко (t.me/khmelnytskaODA)
В Хмельницкой области назначили нового начальника Главного управления Национальной полиции. Должность занял полковник полиции Иван Ищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

Нового руководителя полиции области представил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

В Хмельницкой ОГА поблагодарили предыдущего руководителя областной полиции Руслана Герасимчука за службу и вклад в безопасность региона.

"Спасибо Руслану Герасимчуку за многолетнюю службу, профессионализм и вклад в безопасность жителей области", - отметил Тюрин.

В то же время он пожелал Ивану Ищенко успехов на новой должности и подчеркнул важность взаимодействия полиции с органами власти в условиях военного положения.

По словам главы ОГА, сегодня правоохранители выполняют не только традиционные функции по обеспечению правопорядка, но и задачи, связанные с обороной государства.

"Главная задача остается неизменной - поддержание порядка, борьба с преступностью и защита прав и свобод людей", - подчеркнул он.

Напомним, ранее нового руководителя получила и полиция Киевской области. Начальником ГУ Нацполиции Киевской области тогда назначили Андрея Рубеля.

До этого он возглавлял Департамент стратегических расследований НПУ, а также руководил полицией Харьковской области.

