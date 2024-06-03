Ще одна країна може пропустити саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ

Пакистан може приєднатися до Китаю та Бразилії, які пропустять саміт миру у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Express Tribune.

Через понад два роки після російського вторгнення в Україну Пакистан зіткнувся з черговим дипломатичним викликом. Пакистан є однією з країн так званого Глобального Півдня, запрошених на саміт миру в Україні, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію, присвячену російсько-українському конфлікту. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балох підтвердила минулого тижня, що Пакистан був запрошений на саміт миру. При цьому вона додала, що запрошення перебуває на стадії розгляду. Однак джерела видання повідомили, що Пакистан, швидше за все, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету". Вони зазначили, що оскільки Росію не запросили на саміт, то, можливо, він не буде корисним. Однак, за їхніми словами, остаточне рішення ще не прийнято.