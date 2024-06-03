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Еще одна страна может пропустить саммит мира в Швейцарии, - СМИ

Понедельник 03 июня 2024 11:39
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Еще одна страна может пропустить саммит мира в Швейцарии, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пакистан может присоединиться к Китаю и Бразилии, которые пропустят саммит мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express Tribune.

Спустя более двух лет после российского вторжения в Украину Пакистан столкнулся с очередным дипломатическим вызовом. Пакистан является одной из стран так называемого Глобального Юга, приглашенных на саммит мира в Украине, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Исламабад впервые получил приглашение на такую международную конференцию, посвященную российско-украинскому конфликту.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила на прошлой неделе, что Пакистан был приглашен на саммит мира. При этом она добавила, что приглашение находится на стадии рассмотрения.

Однако источники издания сообщили, что Пакистан, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению «нейтралитета». Они отметили, что поскольку Россию не пригласили на саммит, то, возможно, он не будет полезным. Однако, по их словам, окончательное решение еще не принято.

Саммит мира в Швейцарии

15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток состоится исторический Глобальный саммит мира, организованный Украиной и Швейцарией. Ожидается, что участие в нем примут лидеры десятков стран мира, которые объединятся, чтобы найти пути достижения устойчивого мира в Украине и за ее пределами.

Россия не получила приглашение на этот учредительный саммит. Украинская власть четко дала понять, что присутствие России на этой стадии может помешать конструктивному диалогу и поиску решений.

Однако это не означает, что Россию полностью игнорируют. Ее планируют пригласить на второй саммит мира, если она продемонстрирует искреннюю готовность к прекращению войны на условиях, которые будут обсуждены и согласованы во время первого саммита.

Сейчас официально известно, что саммит мира пропустят Китай и Бразилия. Они объяснили свой отказ от участия в саммите тем, что на нём будет отсутствовать Россия.

Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия также может отказаться от участия в саммите мира.

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