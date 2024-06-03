Еще одна страна может пропустить саммит мира в Швейцарии, - СМИ

Пакистан может присоединиться к Китаю и Бразилии, которые пропустят саммит мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express Tribune.

Спустя более двух лет после российского вторжения в Украину Пакистан столкнулся с очередным дипломатическим вызовом. Пакистан является одной из стран так называемого Глобального Юга, приглашенных на саммит мира в Украине, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Исламабад впервые получил приглашение на такую международную конференцию, посвященную российско-украинскому конфликту. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила на прошлой неделе, что Пакистан был приглашен на саммит мира. При этом она добавила, что приглашение находится на стадии рассмотрения. Однако источники издания сообщили, что Пакистан, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению «нейтралитета». Они отметили, что поскольку Россию не пригласили на саммит, то, возможно, он не будет полезным. Однако, по их словам, окончательное решение еще не принято.