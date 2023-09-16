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Ще одна країна ЄС від завтра заборонить в'їзд авто з російськими номерами

Субота 16 вересня 2023 15:00
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Ще одна країна ЄС від завтра заборонить в'їзд авто з російськими номерами Фото: Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ Польщі (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, від завтра, 17 вересня, також заборонить в'їзд авто з російськими номерами до країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністерства.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", - заявив міністр.

Камінський пояснив, що від завтра жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в Росії, не зможе в'їхати на територію польської держави.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше, заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.

У разі прибуття на кордон автомобіля з російською реєстрацією у водія й пасажирів будуть два варіанти: повернутись до Росії, або ж перетнути кордон без автомобіля, який можуть конфіскувати.

Вчора, 15 вересня, до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.

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