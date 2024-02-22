Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Українські біженці у Литві й надалі зможуть влаштовуватися на роботу без складання іспиту на знання державної мови. Уряд продовжив термін, коли "категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземних громадян під тимчасовим захистом у Литві" із 2 років після отримання тимчасового захисту до трьох.

Литва і надалі надаватиме можливість українцям вивчати литовську мову за допомогою заходів, які фінансуються Службою зайнятості або через систему індивідуальних навчальних рахунків, повідомили у Міністерстві освіти науки та спорту.

В середині березня 2023 року мовна інспекція Литви повідомила, що з березня 2024 року почне перевіряти рівень володіння мовою українських біженців, які працюють в країні, згідно із вимогами законодавства.

У листі йшлося, що мовна інспекція та муніципальні мовні органи будуть вживати заходів, якщо роботодавці не нададуть сертифікат мовного іспиту своїх працівників. В уряді розкритикували такі плани.

За офіційними даними, роботу в Литві з початку війни знайшли майже 30 тисяч українців.