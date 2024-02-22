Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев: детали

Украинские беженцы в Литве и дальше смогут устраиваться на работу без сдачи экзамена на знание государственного языка. Правительство продлило срок, когда "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранных граждан под временной защитой в Литве" с 2 лет после получения временной защиты до трех.

Литва продолжит предоставлять возможность украинцам изучать литовский язык с помощью мероприятий, финансируемых Службой занятости или через систему индивидуальных учебных счетов, сообщили в Министерстве образования науки и спорта.

В середине марта 2023 языковая инспекция Литвы сообщила, что с марта 2024 года начнет проверять уровень владения языком украинских беженцев, работающих в стране, согласно требованиям законодательства.

В письме говорилось, что языковая инспекция и муниципальные органы будут принимать меры, если работодатели не предоставят сертификат языкового экзамена своих работников. В правительстве подвергли критике такие планы.

По официальным данным, работу в Литве с начала войны нашли около 30 тысяч украинцев.