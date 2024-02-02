Українські біженці у Литві можуть отримати гроші на ведення бізнесу: деталі

Українські біженці у Литві можуть отримати гроші на ведення бізнесу. Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції надасть до 3 євро на реалізацію підприємницьких ідей.

Також українцям нададуть менторську підтримку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lrt.lt .

Українських біженців у Литві запрошують подати заявку на отримання коштів на ведення бізнесу, щоб почати або розширити індивідуальну діяльність та реалізувати свою підприємницьку ідею. Бізнес-субсидії надаватиме Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції (МОМ Литва).

"Ті, хто тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу", – звернувся керівник МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Заявки прийматимуть до середини лютого. Серед них оберуть 20 найкращих, на які виділять до 3 тис. євро. Переможці також отримають три індивідуальні менторські сесії.

"Наша мета – не тільки надати підтримку, але і знання, щоб люди, які хочуть створити робочі місця для себе і, можливо, для інших, мали достатньо інформації, могли відкривати компанії і реалізовувати свої плани", – зазначив він.

Із початку війни до Литви прибуло понад 83 тисячі українців. Посвідку на проживання мають близько 55 тисяч біженців із України. За даними МОМ Литви, у країні працюють 30 тисяч українських громадян.

У 2022 році українці сплатили понад 58 млн євро податків. За прогнозом МОМ Литви, 2023 року ця сума зросла.