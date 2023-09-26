Ще одна країна ЄС підтримала продовження захисту для українців: деталі

Депутати парламенту Естонії погодилися підтримати продовження політики тимчасового захисту Європейського Союзу для біженців із України.

Голова комітету у справах ЄС Лійза Пакоста зазначила, що продовження підтримки необхідно, бо багато будинків в Україні зруйновані, робочі місця закрилися, а мирних жителів досі вбивають.

"Багато людей не можуть повернутися додому, тому що їхнього дому вже немає, або вони змушені бігти до сховища вночі. Рійгікогу вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським біженцям від війни – це дає можливість кожній українській родині самостійно вирішувати, чи вони надалі потребують тимчасового захисту та коли вони зможуть повернутися додому, адже спершу потрібно побудувати нові будинки, робочі місця чи навіть цілі нові поселення", – сказала вона.

У комітеті додали, що зараз біженцям нема куди повернутися. Коли прийде цей час, парламент готовий запропонувати підтримку. Депутати відзначили, що політика може бути продовжена в майбутньому, але вона повинна бути погоджена всіма державами ЄС.

З початку війни Естонія надала прихисток 50 тисячам людей з України.