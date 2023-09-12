Ще одна країна ЄС збирається продовжити захист до 2025 року: які будуть зміни

Уряд Чехії на засіданні 13 вересня планує обговорити продовження тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Таку поправку до закону Lex Ukraine подало МВС країни.

Також пропонується затвердити допомогу біженцям на повернення додому та нововведення у процедурі продовження захисту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Оскільки війна триває, тимчасовий захист для біженців із України пропонується продовжити до 15 березня 2025 року. На початку вересня у Чехії перебували 365 875 осіб із тимчасовим захистом.

У законопроекті пропонується створити спеціальну програму для допомоги біженцям, які захочуть повернутися додому. Відзначається, що попит на таку допомогу зростає. Отримати її можна буде тільки один раз, а за бажання пізніше отримати довгострокову візу в Чехії половину суми треба буде повернути.

Процедура продовження тимчасового захисту до 2025 року буде подібною до тієї, яка діє зараз. Спершу треба буде зареєструватися в електронному вигляді до 15 березня 2024 року. До 30 вересня 2024 року слід буде з'явитися на заброньований час до відділення міграційного департаменту (OAMP) МВС. Там біженці отримають візову наклейку для підтвердження продовженої візи.

Водночас планується запровадити обов'язкову анкету, яку треба буде заповнювати під час звернення за продовженням захисту. Досі надання інформації про себе було добровільним. Зазначається, що держава не має повної інформації про склад домогосподарств, житло та освіту біженців. Отримані статистичні дані планується використовувати для підтримки інтеграційних заходів.

Із 10 вересня змінилися терміни тимчасового захисту для українських біженців в Естонії. Тепер статус надаватимуть і продовжуватимуть одразу до березня 2025 року.

Раніше ми писали, що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні.

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