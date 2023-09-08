В Естонії змінять умови тимчасового захисту для українців: деталі

В Естонії змінюють терміни тимчасового захисту українським біженцям. Тепер статус надаватимуть і продовжуватимуть одразу до березня 2025 року.

Нові правила набудуть чинності з 10 вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на postimees.ee.

В Естонії тимчасовий захист надавався на рік з наступним продовженням щоразу на 12 місяців. Тепер дія гуманітарного заходу закінчиться через півтора року.

"Введенням цієї зміни ми заощадимо час як військовим біженцям, так і Департаменту поліції та прикордонної охорони. Якби ми продовжили дотримуватися нинішньої практики, то наступної зими нам потрібно було б продовжувати тимчасовий захист військових біженців на пару місяців. Довелося б даремно "ганяти" людей, які втекли від війни", – пояснила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма.

Відбудуться зміни і в порядку продовження тимчасового захисту. Для продовження статусу необхідно буде зробити в бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони нове фото на документ. Також людям можуть ставити додаткові питання щодо обставин їхнього прибуття до Естонії.

"Таким чином ми забезпечимо, щоб людині було видано документ із новим фото і додатково зможемо переконатися в тому, що надаємо допомогу тим, хто справді втік до Естонії від війни", – зазначила чиновниця.

Раніше повідомлялося, що українців в Естонії можуть попросити повернути гроші за мовні курси. Така пропозиція стосувалася тих, хто перервав вивчення естонської мови без поважної причини.

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